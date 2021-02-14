Gündem Aydında PKKnın kadın yapılanmasına operasyon 13 gözaltı
AYDİN

Aydın'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Aydın'da polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda aralarında HDP'li eski ve yeni yöneticilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların TJA (Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi) içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, örgütün ülkemizdeki kadın çatı yapılanması TJA içinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik Aydın ve ilçeleri Kuşadası, Söke, Didim, Köşk ve İncirliova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

PKK elebaşı Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması: Daha fazla destek verilmeli
GÜNDEM
PKK elebaşı Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması: Daha fazla destek verilmeli

13 kadın şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda HDP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi M.K. Aydın şehir merkezinde, HDP Aydın İl Eşbaşkanı A.B.Ö. Kuşadası'nda, HDP Aydın İl Eski Başkanı N.A., S.A. HDP Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, S.A. Söke'de, HDP Didim İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.B., HDP Aydın Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen A.D. ile A.E., C.Y., K.B., T.A. Didim'de, E.İ., İncirliova'da, HPD Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi S.A. ise Köşk ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu: İkna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: İkna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek

Örgüte ait broşürler bulundu

Gözaltına alınan 13 kadın şüphelinin evleri ile HPD Aydın İl Başkanlığı'nda yapılan aramada bulunan TJA yapılanmasına ait döviz, broşür, suç unsuru diğer dokümanlar ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 15 Şubat için saldırı hazırlığı yapıyorlardı
FOTOĞRAF 11
Title
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Title
Çalışma kapsamında Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa’ya getirildi.
Title
Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKKYPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün işgalindeki Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi.
Title
Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer teröristbaşı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, patlayıcı madde ile metropollerde sansasyonel eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.
Title
Emniyette sorgulaması süren şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü saflarında yer aldığını gösteren fotoğrafları da ele geçirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 15 Şubat için saldırı hazırlığı yapıyorlardı
Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor. Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve sansasyonel eylem yapmak üzere eğitilen teröristlerin uyuyan hücre olarak kendilerini gizlediği ve PKK elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ta saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
Abone Ol Google News
Fiziksel engelli onu durduramadı

Fiziksel engelli onu durduramadı

​29 yaşında yedinci üniversitesini okuyor.
İstanbul Havalimanında operasyon

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

Uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler yakalandı.
Kadir Topbaşa veda

Kadir Topbaş'a veda

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

Telefonlarını satıp araba yaptılar

Telefonlarını satıp araba yaptılar

"Sosyal medyada boş zaman harcayacağımıza bunu yaptık"
Yoğun kar uyarısı

Yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kurtarılan 15<br>denizci İstanbul'da

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
'Pes' dedirten nişan eğlencesi

'Pes' dedirten nişan eğlencesi

Yasak dinlemediler, maskeleri mendil yapıp halay çektiler.
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.