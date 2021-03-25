Gündem Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
AYDİN

Aydın'da polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Aydın’a ülkenin değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Aydında polisin kovalamaca sonrası yakaladığı araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı.

Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti.

Gece yarısı Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yolundaki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın’a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı.

Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı.
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı.

Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri normal vatandaşmış gibi araçları takip etti. Aydın gişelerinde 2 araca ‘dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini aldı. Ancak diğer araç kaçmaya başladı. Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı.
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı.

Araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C. karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın’da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C isimli şahıs ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 kişi sorguya alındı.

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Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuval içerisinde 3 ton 860 kilogram esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda ekipler, esrar dolu çuvalların arasına narkotik köpeklerini yanıltmak için nane dolu çuvalların da yerleştirildiğini tespit etti. Çuvallardan çıkartılan esrar paketlerinde ise Arapça yazıların olduğu görüldü.


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