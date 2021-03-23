Yük gemisine operasyon: Dört tona yakın esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hayat

Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil: Türkiye'deki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, Türkiye'deki sağlık sistemini överek dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmet olmadığından bahsetti. Bir Amerika ziyaretinde başından geçenleri anlatan Erbil, atak geçirdiği için acile gittiğinde hiçbir şekilde hizmet alamadığını, yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğunu ifade etti.