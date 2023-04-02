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Aydın'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Aydın'da seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu seken kurşunların eline isabet etmesi sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

01:06 . 2/04/2023 Pazar
AA
Aydın'da ateş açılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'da ateş açılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi'nde ilerleyen K.C. yönetimindeki 09 LT 578 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Seken kurşunların eline isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Çine Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



#aydın
#otomobil
#saldırı
1 saat önce
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