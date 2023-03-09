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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Beş tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu neticesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

12:42 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kuşadası'nda 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 912 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 2 tabanca, 3 şarjör, 19 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden S.D, D.K, K.K, E.Ö. ve C.G. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


#Aydın
#jandarma
#operasyon
1 saat önce
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Beş tutuklama
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