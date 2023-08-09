Aydın'ın Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ADÜ Teknokent

Bölgede hali hazırda toplam 75 Ar-Ge firması faaliyette bulunurken toplamda 100 personelde istihdam ediliyor. Yine devam eden proje sayısı 80 ve başvuru yapılan patent başvuru sayısı 22’ye ulaşmıştır. 2 tescillenmiş patent 1 faydalı model bulunuyor. Marka tescil sayısı 15’e ulaşmış olup başvurular devam ediyor. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında akademik olarak teknoloji geliştirme bölgesinde toplamda 33 akademisyen firması mevcut.









ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Kurduğumuz ve kuracağımız ortaklıklarla hem sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak hem de ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız; bunun için çağın gelişen ve değişen koşullarına uyum sağlayacak tüm alanlarda teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanacağız" dedi.





ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent.

Kent Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bir marka haline gelebilmesi ve milli teknoloji hamlesi ile ülkemize katma değer sağlayabilmek adına ADÜ Teknokent’i ulusal ve uluslararası arenada her konuda destekleyip inovatif çalışmalara katkı bulunacaklarını ifade etti.









ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya, ''Yenilikçiliği her adımda takip ederek gerek çalışmalarımızda gerekse ürün kalitesi ile standardını yükseltmek için en nihai hedeflerimizi tek tek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ve bu teknolojilere yönelik bilgilerin gelişmesini sağlayacak ve yerel potansiyellerden yararlanarak katma değeri yüksek üretim yapan yenilikçi şirketlerin oluşumunu ve gelişimi desteklemek bizim temel vazifelerimiz arasında yer almaktadır'' açıklamasında bulundu.





Akkaya, "ADÜ Teknokent'in çalışmalarında çok değerli kurumlarımız ile devam ettireceğimiz ortak sinerji paydaşlığı noktasında Aydın’a ve ülkemize hizmet etme konusunda önemli bir kazanım elde edilecektir" dedi.





ADÜ Teknokent bölgesinde geliştirilen başarılı projelerin bir kaçına değinecek olursak;





Leverage yazılım bilişim





Leverage Bilişim, Deneyim Paylaşım Platformu ile kullanıcıların etkileşimleri yoluyla kendini eğiten ve geliştiren bir sistem üretiyor. Bu platformu üniversite ve turizm deneyimlerini üst düzeye taşımak amacıyla Dijital Kampüs ve Akıllı Turizm, adlı iki ayrı projeyle entegre etti. Uygulama kullanıcılarına en doğru yönlendirmeleri, kullanıcılara özel bir biçimde yaparak platformun kullanıldığı bölgenin tamamında eğlenceli vakit geçirebilmeyi sağlıyor. Dijital Kampüs ve Akıllı Turizm projeleri ile Deneyim Paylaşımı kavramını geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Leverage Bilişim, “MBTI” kişilik analizi alanında kendi algoritmasını oluştu.





Evresel senfoni sağlık bahçesi





ADÜ Teknokent firmalarından 'Evrensel Senfoni Sağlık Bahçesi' adlı biyoteknoloji firmasında, KOSGEB Ar-Ge innovasyon desteği ile, fitokimyasal Manyetik Rezonans görüntülemede kullanılan, şu an kullanılan ve birikim riski taşıyan ürüne alternatif olan ‘Betavist’ adını verdiğimiz bir ürün geliştirilmiştir. Bu ürünün uluslararası patent raporu ‘sanayileşmede kullanılabilecek bir buluş’ olarak ilan edildi. Buluş için ruhsatlandırma ve ticarileştirme üzere çalışmalar sürdürüyor.





Facesyma yazılım





Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan 4 akademisyen tarafından geliştirilen bir mobil uygulama.





FaceSyma ile kullanıcılar 8 farklı dilde, tamamen bilimsel ve yapay zeka destekli kişilik ve karakter analizi yapabiliyor. Yüz özelliklerini temel alan ve 4 modül ile kullanıcılarına hizmet veren FaceSyma'nın yakın zamanda dünya pazarına açılması ve sonrasında iş dünyasına da hitap edecek özellikleri ile gelişimini sürdürmesi bekleniyor.





Figen yazılım





Posta Güvercini 365 sistemi; SMS, OTP SMS, Çift Yönlü İnteraktif SMS, MMS, Eposta, Uygulama içi Mesaj (Push Notification), Müşteri veri tabanı, KVKK ve ETK maddeleri uyumlu Elektronik İzin Toplama, İzinli Veritabanı Yönetimi, Ret Hakkı, İzin Yönetim Sistemi (İYS) entegrasyonu ve kampanya yönetim sistemi modüllerinden oluşan, kullanıcılara gelişmiş raporlama ve analiz imkânı verebilecek çevrim içi iletişim uygulaması.