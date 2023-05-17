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Aydınlatma direğine yıldırım isabet etti: Araç ve evler hasar aldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir mahallede, aydınlatma direğine yıldırım isabet etmesi neticesinde park halinde bulunan bir araç ile yaklaşık 100 adet evin elektrik tesisatında hasar oluştuğu bildirildi.

16:53 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları ve elektrik tesisatlarının zarar gördüğü belirtildi.

Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları ve elektrik tesisatlarının zarar gördüğü belirtildi.

Eskişehir'de bir mahallede, aydınlatma direğine yıldırım isabet etmesi sonucu park halindeki bir araç ile çok sayıda evin elektrik tesisatında hasar oluştu.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokağı'nda yıldırım isabet eden direğin yakınındaki Ender Orakçı'ya ait 26 GD 813 plakalı hafif ticari aracın lastikleri patladı, elektronik aksamı zarar gördü.

Bölgede bulunan çok sayıda evde telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatı ve bazı elektrik cihazlar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zararın meydana geldiği sokaklarda tespit çalışması yaptı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, gazetecilere, Yılmazoğulları ve çevre sokaklardaki evlerin yıldırımdan etkilendiğini söyledi.

Ciddi hasarlar oluştuğunu belirten Açıkgöz, "Şükredeceğimiz bir konu var; insanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 evimizde elektrik tesisatı ve cihazlar hasar gördü. Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü." dedi.



#Eskişehir
#yıldırım
#araç
#ev
#elektrik tesisatı
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