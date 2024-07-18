Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: Komiser Metehan İlkyaz'a tahliye kararı

"Ertesi gün dosya üzerinde çalıştığımız zaman bu suç örgütünün işlediği suçların gizlendiğini gördük. 22 Kasım'da örgüt tarafından işlenen bir cinayetle ilgili çalışma yaptık. Sertçelik de örgüt içinde yönetici konumunda olduğu için soruşturmaya dahil edildi. Sonrasında operasyon yapıp şüphelileri gözaltına aldık. Sertçelik'in ayağından yaralanması nedeniyle 10 gün ayağına basmaması gerektiğini söyledi doktor. Ben de savcıya ilettim bu durumu. Doktor rapor verdi. Akabinde tekrar savcıyla görüştüm 'Gözaltı yapmıyoruz doğru mu savcım' dedim. 'Evet' dedi. Savcımızdan aldığımız talimat üzerine avukatının da olduğu evinde ifadesini aldık"