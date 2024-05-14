Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık benzeri bir kumpas hazırlığında olduğu ortaya çıkmış, iddialar üzerine üç polis müdürü görevden uzaklaştırılmıştı.
Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldığı bildirildi.
T24’ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in “Ufuk komiser” adıyla açıkladığı personelin evlerine polis ekipleri geldi.
Polis müdürlerinin evlerinde arama yapıldı
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.
Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 277. madde hükmündeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 283. Madde hükmündeki “suçluyu kayırma” ve TCK 285. Madde hükmündeki “gizliliğin ihlali” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.
Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.
Ne olmuştu?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.