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Görevden uzaklaştırılmışlardı: Üç polis müdürünün evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerinde yapılan aramalar sonucu el koyma işleminin yapıldığı da bildirildi.

00:26 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:31 - 14/05/2024 Salı
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Ayhan Bora Kaplan
Ayhan Bora Kaplan

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık benzeri bir kumpas hazırlığında olduğu ortaya çıkmış, iddialar üzerine üç polis müdürü görevden uzaklaştırılmıştı.

Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldığı bildirildi.

T24’ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in “Ufuk komiser” adıyla açıkladığı personelin evlerine polis ekipleri geldi.

Polis müdürlerinin evlerinde arama yapıldı

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 277. madde hükmündeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 283. Madde hükmündeki “suçluyu kayırma” ve TCK 285. Madde hükmündeki “gizliliğin ihlali” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.


Nedim Şener AK Parti ve MHP'ye yönelik operasyonu 'Bora Kaplan ve Sinan Ateş' örnekleriyle anlattı: Biz buna 17-25 Aralık'tan aşinayız

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi. Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi.


#Ayhan Bora Kaplan
#Organize Suç Örgütü
#AK Parti
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