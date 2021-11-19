Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: Bir de siz ayıyı görün daha perişan

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Şenel Yıldız (41) akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı. Bir anda ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti.

Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan şahsa dikiş atıldı.

'BİR DE AYIYI GÖRÜN, DAHA PERİŞAN'

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı dile getirdi.

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Ayıyla bahçede karşılaştığını söyleyen Şener Yıldız, "Arkamdan bir ses geldi. Döndüğümde ayıyı gördüm. Bana doğru geliyordu. Bağırarak saldırdı. İlk önce bacağımdan tuttu sonra ayağıma pençe vurdu. Ben de o anda ayıyı kucakladım. Başka yerime zarar vermesin, diye. Ayıya sarıldığım zaman kollarımı ısırmaya başladı. Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ben orada kaldım. Daha sonra ayı çekti gitti. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Komşularım yakındı, yardım istedik. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Oradan da buraya'' dedi.

Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, ''O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Kaçma şansım olsaydı kaçardım. Domuz olsa fazla saldırmıyor ama ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor yani. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. O anda sadece kurtulmak istiyorsun. Bundan sonra bahçeye falan çıkmayız yani ayı nereye giderse gitsin. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan'' diye konuştu.

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OYNAT 00:50 Ayı saldırısına uğrayan adam yaşadığı korku dolu anları anlattı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Şükrü Karadağ, hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık alanda ayının saldırısı sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Karadağ, 'Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti. Ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı' dedi. BiP'te paylaş

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