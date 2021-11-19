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TOKAT

Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: Cesaretim sayesinde yaşıyorum

Tokat’ta çiftçilik yapan Şenel Yıldız, ayının saldırısından güreşerek yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Ayının ısırıp pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Yıldız, ''Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum'' dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu: Cesaretim sayesinde yaşıyorum
Şenel Yıldız

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Şenel Yıldız (41) akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı. Bir anda ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryatlarına köylüler yetişti.

Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan şahsa dikiş atıldı.

Ayı ile güreşerek kurtuldu

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı dile getirdi. Elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını belirten Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” dedi.

Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.

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