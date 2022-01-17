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İSTANBUL

Aykut Edibali dualarla uğurlandı

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından 80 yaşındaki Edibali’nin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aykut Edibali dualarla uğurlandı ​
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Edibali’nin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ankara’da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi.

Marmara İlahiyat Camisi avlusunda düzenlenen cenaze törenine Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia ve Zehra Edibali taziyeleri kabul etti.

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Millet Partili katıldı.

Öğleyin kılınan namazın ardından Edibali’nin cenazesi, dualarla Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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