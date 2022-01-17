​Aykut Edibali dualarla uğurlandı ​

Ankara’da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi.
Marmara İlahiyat Camisi avlusunda düzenlenen cenaze törenine Aykut Edibali’nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia ve Zehra Edibali taziyeleri kabul etti.
Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Millet Partili katıldı.
Öğleyin kılınan namazın ardından Edibali’nin cenazesi, dualarla Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.