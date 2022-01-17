​Aykut Edibali dualarla uğurlandı ​

Hayat

Sibel Eraslan’ın son öykü kitabı “Ayrılık Üzüntülerin Annesidir” Muhit Yayınları’ndan çıktı. Yazarla hikayelerin temasını ve bunları yazma sebebini konuştuk. Hani derler ya bir derdi olmasa insanın bunları yazamaz, Eraslan da mürekkebinin her damlasında okuyucusuna hissettiriyor bu derdi. “Beni ayrılığı dikiz aynasından seyretmeye sevk eden annemin vefatıydı” diyen Eraslan, korkusunu uysallaştırmak için yazdığını söylüyor.