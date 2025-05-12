'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja yaşamını yitirdi

Kore Savaşı’nda bir Türk askeri tarafından sahiplenilen ve yıllar sonra "Ayla" filmiyle tüm dünyada tanınan Kim Eunja’dan acı haber geldi. Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kim Eunja 10 Mayıs’ta, 75 yaşında hayatını kaybetti.





Güney Kore'nin Incheon kentinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022 yılında geçirdiği Covid-19 enfeksiyonunun ardından zatürreye yakalanmıştı. Bu süreçte Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Kim, bir süredir Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.





Zamanla demans teşhisi konan Kim, bir kez daha zatürreye yakalanınca yapılan müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Son nefesine kadar Türkiye sevgisi

Hayatının son dönemlerini Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği’nin yakın ilgisiyle geçiren Kim Eunja, Büyükelçi Murat Tamer ve elçilik yetkilileri tarafından sık sık ziyaret edildi. Kim’in vefat haberinin ardından Büyükelçi Tamer, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir filmden çok daha fazlasıydı

Gerçek bir hikâyeden esinlenen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran “Ayla” filmi, 1950-53 Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin savaş alanında kimsesiz bulduğu 5 yaşındaki bir Koreli kızı sahiplenmesini ve aralarındaki derin bağı konu ediniyordu. Küçük kıza “Ayla” ismini veren Dilbirliği, onu Türkiye’ye götürmek için büyük mücadele vermişti.





Kim Eunja’nın ölümü, hem Türkiye hem Güney Kore için iki ülke halklarının ortak hafızasında iz bırakan bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.















