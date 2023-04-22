Aylık 151,75 TL ücretsiz

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazda yakılan ilk ateşle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutlara dönük müjdelediği ücretsiz gaza ilişkin detaylar da belli oldu. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini ilgilendiren müjde, 20 Nisan sonrasında mayısta gelecek faturalara yansıyacak. Bu faturalarda kullanım bedeli ‘0’ olacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek. Böylece aylık 151.75 TL, yıllık ise bin 821 TL gaz desteği sağlanacak.

Milyonları sevindiren çifte müjdeye ilişkin merak edilenler soru ve cevaplar halinde özetle şöyle:

MAYIS BAŞINDA HANELERDE

* Gaz ne zaman hanelere ulaşacak?

Son testlerin yapılmasının ardından mayıs başında BOTAŞ üzerinden gaz hanelere ulaştırılacak.

* Sitelerdeki merkezi ısıtmada ücretlendirme nasıl olacak?

Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinden de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Bu sebeple 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalar noktasında site sakinlerinin de ısıtma için herhangi bir bedel ödememesi sağlanacak. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülecek.

* Ücretsiz/ bedava doğal gaz kaç ay verilecek ve uygulama ne zaman başlayacak?

Hanelerdeki mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gaz bir yıl süreyle ücretsiz verilecek. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimine denk gelen doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecek. Bu önümüzün yaz olduğu dikkate alınırsa pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alınmayacak. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dâhil doğal gaz tüketiminin tamamı bir ay süreyle ücretsiz olacak.

25 METREKÜP FATURADA DÜŞECEK

* Ücretsiz 25 metreküp faturaya nasıl yansıyacak?

Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının, dağıtım bedeli ve vergiler dâhil 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğal gaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.

* Kullanılmayan 25 metreküp devir olacak mı?

Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Yani vatandaş mayısta 18 metreküp tüketirse kalan 7 metreküp sonraki aya devretmeyecek.

Kartlı sayaçlar da uygulamaya dahil

Kartlı doğal gaz sayacı kullanan vatandaşlar da uygulamadan yararlanacak mı?

Ankara başta olmak üzere bazı illerde ön ödemeli olarak bilinen kartlı doğal gaz sayacı kullanan vatandaşlar da müjdelerden faydalanacak. Vatandaşlar kartlarına yükleme yapmaya gittiklerinde 20 Nisan öncesi ile sonrasına denk gelecek şekilde son bir aylık fatura bedelleri hesaplanarak sonradan mahsuplaşılması sağlanacak. Bu kullanıcılara aynı şekilde 25 metreküpte ücretsiz olarak kartlarına tanımlanacak.

19,2 milyon abone var

Türkiye, yıllık 55 milyar metreküp civarındaki doğal gaz tüketimi ile dünyada ilk 15, Avrupa’da ise ilk 5 ülke içerisinde yer alıyor. 81 il ve 743 ilçede 19,2 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Gelecek 5 yıl içerisinde ilave 200’ün üzerinde ilçeye daha doğal gaz ulaştırılması planlanıyor. 2022 yıl sonu itibarıyla inşa edilen toplam dağıtım şebekesi uzunluğu 180 bin kilometreye, iletim şebekesi uzunluğu ise 20 bin kilometreye ulaştı.

Yaşar Arslan.

5,9 milyar liralık fatura karşılanacak

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Karadeniz gazıyla mayıs ayında hanelerin yaklaşık 19,2 milyon abonenin 5,9 milyar liralık faturasının karşılanacağını belirtti. Önümüzdeki ay doğal gaz tüketiminin hane başı ortalama 50 metreküp seviyesinde gerçekleşeceğini dile getiren Arslan, yıllık doğal gaz ithalat faturasının günümüz fiyatlarıyla 8-9 milyar dolar azalabileceğini vurguladı.







