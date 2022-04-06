Akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katletmişti: Sanıktan tüyler ürperten savunma

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Aylin Sözer’in komşusu D.K. duruşmada tanık olarak dinlendi. Olay günü sanık Ayyıldız’ı evinin önünde gördüğünü, Ayyıldız’ın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini söyledi. Bir süre sonra Sözer’in evinden çığlık sesi duyduğunu kaydeden tanık D.K. bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini kaydetti. Sözer’in evinden kara dumanlar çıktığını kaydeden D.K. akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu belirtti.

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SANIK KENDİ AVUKATININ AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

Söz verilen tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, tanığın ifadelerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek "Benim Aylin Sözer’i öldürme gibi bir kastım, amacım olmadı. Benden önce vefat etmişti. Benim eve giriş saatimle, ölüm saati farklı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatım orada oturuyor, alacağı paranın derdine düşüyor. Ben avukatımın azledilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"İDAM ETMEZSENİZ İNTİHAR EDECEĞİM"

Suçlamayı kabul etmediğini yineleyen sanık Ayyıldız, delillerin araştırılmadığını, cezaevinde elinin kolunun bağlı olduğunu öne sürerek "Delilleri araştırın. Ben buradan bir şey elde edemeyeceğim, sadece doğruyu istiyorum. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.

Kapının önüne kurduğu barikatı yakarak polislere direndiğini kabul eden sanık Ayyıldız, bu eylemi çocuklarının hayatı için yaptığını öne sürerek "Ben ceza almaktan korkmuyorum. Ama benim hayatımla birlikte diğer hayatları da söndürmeyin" diye konuştu.

Sanık avukatı müvekkilinin beyanlarının ardından sanığı savunamayacağından duruşma salonundan ayrılmak istedi.

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TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Avukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayyıldız’a zorunlu müdafi tayinine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Aylin Sözer’in (48) 26 Kasım 2020’de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldız’ın (32) Sözer’in boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor.

İddianamede sanık Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca sanık Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.



Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

FOTOĞRAF 9 İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görüldü. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. \"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır.\" Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı İstanbul Maltepe'de dün akademisyen Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cinayetin ardından Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahsın, binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Olaya hırsızlık süsü vermek isteyen zanlının üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

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