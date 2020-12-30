Aylin hocayı katletti

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe (32) tarafından feci şekilde öldürüldü. Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Katil Delbe, sabah saatlerinde Sözer’in evine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren Delbe daha sonra paniğe kapılarak delilleri yok etmek için evi ve cesedi yanıcı madde dökerek yaktı. Maddenin tutuşmasıyla binanın bir anda duman altında kalması üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı. İhbar üzerine eve gelen polis ve itfaiye genç kadının yanmış cesedi ile karşılaştı.

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Aylin Sözer

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zor kullanılarak gözaltına alınan şüphelinin polis sorgusunda, Aylin Sözer ile 10 yıldır tanıştıklarını, aralarında çıkan kavga sonucu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Delbe’nin en son metro inşaatında çalışarak geçimini sağladığını, son dönemde ise işsiz olduğu öğrenildi. Şüphelinin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın maddi sebeplere dayandığı da iddialar arasında. Polis ekiplerine haber veren vatandaşlar, şüpheli Kemal Delbe’yi linç etmek istedi. Aylin Sözer’in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer’in yakınları gözyaşı döktü.

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Katilin üzerinden Sözer’e ait ziynet eşyaları çıktı.

En ağır ceza verilecek

Aylin Sözer’in öldürülmesiyle ilgili gün boyu tepki yağdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da

ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ise

değerlendirmesinde bulundu.

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Katil Kemal Delbe

Binlerce öğrenciye ışık olmuştu

Aylin Sözer, dün akşam ders vermek için son olarak sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Aylin Sözer’in vahşice öldürülmesinin ardından görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi de açıklama yaptı: ‘’Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’i 29 Aralık 2020 Salı günü öğle saatlerinde maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; “İyilik Meleği” karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. Onbinlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu. Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. İAÜ Ailesi’nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.’’