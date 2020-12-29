Gündem Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay
İSTANBUL

​Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer, feci şekilde can verdi. Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aylin Sözer
Aylin Sözer

Bugün Kemal D. isimli şahıs tarafından üzerine yanıcı madde dökülen öğretim görevlisi Aylin Sözer, cani bir şekilde katledildi.

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan saldırgan Kemal D, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, bu sefer de çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Katledilen öğretim görevlisi akşam ders vermek için son olarak sosyal medya hesabında bunu paylaşmıştı.

Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü
GÜNDEM
Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü
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