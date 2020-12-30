Gündem Türkiyeyi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu
İSTANBUL

Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar: Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu...

İstanbul Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayeti planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktı. Olay yerinde üzerinde kan izi de bulunduğu kaydedilen yırtık ve kirli muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayrıca katilin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Katili linç edilmekten polis kurtarmıştı.
Katili linç edilmekten polis kurtarmıştı.

Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal Ayyıldız'ın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi.

  • Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay
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Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay

Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü
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Maltepe'de vahşet: Öğretim görevlisi kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldrüldü

Canice öldürülen Aylin Sezer katıldığı TV programında şiddet üzerine konuşmuştu
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Canice öldürülen Aylin Sezer katıldığı TV programında şiddet üzerine konuşmuştu


Polisi elinden yaraladı

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi. Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama
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Adalet Bakanı Gül'den akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama

Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
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Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

  • Kemal Ayyıldız "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Aylin hocayı katletti
GÜNDEM
Aylin hocayı katletti

Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri bulundu.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görüldü.
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Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
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Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.
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İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.
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Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır.
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Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır.
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Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de dün akademisyen Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cinayetin ardından Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahsın, binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Olaya hırsızlık süsü vermek isteyen zanlının üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
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