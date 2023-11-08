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AYM 'Dezenformasyon Yasası' kararını verdi: CHP'nin başvurusu oy birliğiyle reddedildi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:13 - 8/11/2023 الأربعاء
Güncelleme: 17:03 - 8/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.


Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.


Karar 6'ya karşı 8 üyenin oyuyla alındı

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini 6’ya karşı 8 üyenin oyuyla reddetti.


TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

CHP, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.


#AYM
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