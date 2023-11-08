AYM 'Dezenformasyon Yasası' kararını verdi: CHP'nin başvurusu oy birliğiyle reddedildi

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.
Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.
Karar 6'ya karşı 8 üyenin oyuyla alındı
AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini 6’ya karşı 8 üyenin oyuyla reddetti.
TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:
CHP, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nla Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.