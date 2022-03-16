AYM HDP'li Güzel'in itirazını haftaya görüşecek

HDP'li Beştaş Diyarbakır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu hedef aldı: Cesur bulmadım çok ürkekti

HDP vekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef aldı. CHP liderini 'cesur olmamakla' itham eden Beştaş, 'Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin daha cesur ve net olması lazım. Burada bir ürkeklik, bir cesur olmama hali yansıdı.' diye konuştu.