Gündem AYM HDPli Güzelin itirazını haftaya görüşecek
POLİTİKA

AYM HDP'li Güzel'in itirazını haftaya görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır Milletvekili HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali istemini, 22 Mart'ta görüşecek.

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Haber Merkezi AA
AYM HDPli Güzelin itirazını haftaya görüşecek
HDP'li Semra Güzel ve PKK'lı sevgilisi

PKK'lı teröristle fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkındaki iki ayrı soruşturma doğrultusunda 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

AYM, TBMM kararlarına karşı iptal istemiyle yapılan başvuruları 22 Mart'ta Genel Kurul'da görüşerek, karara bağlayacak.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurulunda, iki ayrı kararla yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından HDP'li Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Karma Komisyon HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
GÜNDEM
Karma Komisyon HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
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Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

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