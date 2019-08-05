AYM kararında ‘Bese Hozat’ detayı

Anayasa Mahkemesi akademisyenlere yönelik verdiği hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda PKK-KCK’lı terörist Bese Hozat’ın akademisyenlere verdiği ‘Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın’ talimatına yer verilmedi.

AYM kararında, “Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" biçiminde bir ifadenin yer aldığı ise tespit edilememiştir” gibi skandal bir ifade kullandı. İşte Anayasa Mahkemesi’nin dava dosyalarında yer alan delili görmezden gelerek verdiği skandal gerekçeli karar:

“Tümüyle ayaklanma ve silahlı şiddet çağrısı niteliğindeki açıklamada "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" biçiminde bir ifadenin yer aldığı ise tespit edilememiştir.”

TÜM DAVA DOSYALARINDA MEVCUT

PKK/KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran tarafından 22 Aralık 2015'te ANF News’te yayınlanan "Demokrasi güçleri ayaklanarak öz yönetimlere sahip çıkmalı" başlıklı açıklaması tutanak haline getirildi.

Tüm açılan dava dosyalarına giren bu tutanak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanarak, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Bese Hozat’ın açıklamaları soruşturmayı yürüten savcılık tarafından, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerle ilgili yürütülen soruşturmaya temel teşkil eden delillerden biri olmuştu.

GÜNDEM Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı