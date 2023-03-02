AYM kritik karar için toplanıyor: HDP'nin akıbeti belli olacak

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" açıklamasına HDP'den sert cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir." dedi.