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AYM kritik karar için toplanıyor: HDP'nin akıbeti belli olacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart'ta inceleyecek.

12:24 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Anayasa Mahkemesi (AYM)

Anayasa Mahkemesi (AYM)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada yasal süreç işliyor.

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart'ta ele alınacak.

Heyet, kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.



#AYM
#bloke konulması kararı
#HDP hazine yardımı
1 saat önce
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AYM kritik karar için toplanıyor: HDP'nin akıbeti belli olacak
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