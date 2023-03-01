HDP'li Hasip Kaplan
Adının cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında geçmesine aylardır sessiz kalan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6’lı Masa’nın adayı konuşacağı kritik toplantısına 48 saat kala dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık
Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık
Yavaş, katıldığı yayında
"Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir"
dedi. Yavaş'ın bu açıklamasını önceki gün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin ardından yapması dikkat çekti.
HDP'den cevap geldi: Hayal görmesin
HDP'den cevap geldi: Hayal görmesin
Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamasına HDP'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, ABB Başkanı'nın adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek
"Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir."
dedi.
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1 saat önce
HDP'li Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline sert tepki: Hayal görmesin Kürtler haddini bildirir
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