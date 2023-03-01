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HDP'li Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline sert tepki: Hayal görmesin Kürtler haddini bildirir

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" açıklamasına HDP'den sert cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir." dedi.

10:39 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Hasip Kaplan

HDP'li Hasip Kaplan

Adının cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında geçmesine aylardır sessiz kalan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6’lı Masa’nın adayı konuşacağı kritik toplantısına 48 saat kala dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık

Yavaş, katıldığı yayında
"Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir"
dedi. Yavaş'ın bu açıklamasını önceki gün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin ardından yapması dikkat çekti.

HDP'den cevap geldi: Hayal görmesin

Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamasına HDP'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, ABB Başkanı'nın adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek
"Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir."
dedi.


#Mansur Yavaş
#HDP
#Hasip Kaplan
1 saat önce
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HDP'li Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline sert tepki: Hayal görmesin Kürtler haddini bildirir
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