HDP'li Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline sert tepki: Hayal görmesin Kürtler haddini bildirir

6’lı Masa yarınki toplantıda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Gözler bu buluşmaya çevrilmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki akşam Habertürk’e dün de Fox TV’ye çıkarak, “Aday gösterilirsem bu benim için görevdir” dedi. Yavaş’ın adaylık açıklamasının önceki günkü Kılıçdaroğlu-Akşener toplantısından sonra gelmesi de dikkat çekti.