AYM yine ‘İhlal’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararında ısrarcı. Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında AYM’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Genel Kurul’da konuyu görüşen AYM, oy çokluğuyla yine Atalay'ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararına 3 üye katılmadı. Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararı üzerinden yine iktidarı eleştirdi. Özel, 22'nci Dönem Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından soruları cevaplayan Özel, AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Atalay ile ilgili ikinci kez verdiği “hak ihlali” kararını değerlendirdi: “Bugün Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir.”