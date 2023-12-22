AYM yine ‘İhlal’ dedi

OĞUZHAN ÜRÜŞAN





Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararında ısrarcı. Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında AYM’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Genel Kurul’da konuyu görüşen AYM, oy çokluğuyla yine Atalay'ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararına 3 üye katılmadı. Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.





YARGIDA KRİZ ÇIKARTTI

Atalay’ın ilk AYM başvurusunda, “AYM’nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” öne sürülmüştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, 8 Kasım’da çıkan ilk hak ihlali kararından sonra AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması yargı krizine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız” ifadelerini kullanmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yargı krizinden sonra yeni Anayasa çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini dile getirmişti.





CHP sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararı üzerinden yine iktidarı eleştirdi. Özel, 22'nci Dönem Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından soruları cevaplayan Özel, AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Atalay ile ilgili ikinci kez verdiği “hak ihlali” kararını değerlendirdi: “Bugün Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir.”



