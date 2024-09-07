AYM’de makul süre ihlali oranı düştü

Yargı alanında en önemli unsurlardan biri olan makul sürede yargılanma hakkı, anayasal güvence altında bulunuyor. Yargılamanın makul ölçekte tamamlanabilmesi için Adalet Bakanlığı’nca yeni adımlar atılırken yargıda hedef süre çalışmaları, meyvelerini verdi. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği başvuru sayısı azaldı. Yüksek Mahkeme istatistiklerinde makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği başvuru sayısının azaldığı görüldü. AYM’ye son 3 ayda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 17 bin 562 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan bireysel başvurulardan 16 bin 155’ini esastan karara bağlarken, yalnızca 1130’u hakkında ihlal kararı verildi.