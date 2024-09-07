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AYM’de makul süre ihlali oranı düştü

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:13 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargı alanında en önemli unsurlardan biri olan makul sürede yargılanma hakkı, anayasal güvence altında bulunuyor. Yargılamanın makul ölçekte tamamlanabilmesi için Adalet Bakanlığı’nca yeni adımlar atılırken yargıda hedef süre çalışmaları, meyvelerini verdi. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği başvuru sayısı azaldı. Yüksek Mahkeme istatistiklerinde makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği başvuru sayısının azaldığı görüldü. AYM’ye son 3 ayda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 17 bin 562 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan bireysel başvurulardan 16 bin 155’ini esastan karara bağlarken, yalnızca 1130’u hakkında ihlal kararı verildi.

Yıllara göre makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruların diğer hak ihlali başvurularına nazaran azaldığı görüldü. Hak ihlali oranı 2022’de yüzde 56,3 olarak açıklanmıştı. Yargıda yapılan iyileştirmelerle 2023’te başvuru sayısı 7 bin 174 dosya ile yüzde 12,7 olarak açıklandı. Böylelikle makul sürede yargılanma hakkının ihlaline yönelik başvurular azaldı.


#AYM
#yargı
#ihlal
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