AYM’de yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce’nin yemin törenine katıldı. İnce, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen törende yemin etti. İnce’ye kisvesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından giydirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav’ı kabul etti. Erdoğan daha sonra Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.