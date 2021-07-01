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POLİTİKA

AYM'den Gergerlioğlu kararı: Hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergeroğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili kararını verdi. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

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AYMden Gergerlioğlu kararı: Hak ihlali var
Ömer Faruk Gergeroğlu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının "ifade özgürlüğünü", dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.

Oy birliğiyle karar verildi

Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 27'nci maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Tahliye edilmesine hükmedildi

Genel Kurulun kısa kararının bir örneği, başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için mahkemesine gönderilecek. Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

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