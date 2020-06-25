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ANKARA

AYM'den YKS kararı: Yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusu kabul edilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi. Kararda, "Somut olayda başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelen ve ortaya çıkmasının önlenmesi için hakkında acil tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

AYM, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun YKS'ye ilişkin başvurusunu karara bağladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Yürütme Kurulu kararı ile yeni koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 yılı YKS'nin 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz'da yapılmasına ve sürecin takip edilerek gidişatla ilgili Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri çerçevesinde sınav tarihlerinin yeniden gözden geçirilebilmesine karar verildiği hatırlatılan kararda, bu kararın 26 Mart'ta basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığına hitaben gönderilen 28 Nisan tarihli YÖK yazısında, YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmasının planlandığının bildirildiği aktarılan kararda, Sağlık Bakanlığının 30 Nisan tarihli görüş yazısında "salgın durumunun halen devam ettiği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması, bu gibi faaliyetler esnasında alınacak tedbirlerle ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca yapılan hazırlıkların taraflarına bildirileceği ve koruyucu tedbirlere hassasiyetle uyularak sınav yapılmasında bir mahsur görülmediğininin" iletildiği kaydedildi.

Kararda, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlarla yapılan toplantıda, YKS'nin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran'da yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Başvurucunun, YKS'nin yapılacağı tarihin öne alınmasına ilişkin idari işlemin iptali için dava açtığı ve davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği anımsatılan kararda, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin, 19 Haziran'da "şartları bulunmadığı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdiği belirtildi.

"İç tüzük" hatırlatması

Başvurucunun, "kızının bu yıl YKS'ye gireceğini, yeni koronavirüs salgınının temmuz ayında daha belirsiz olacağına ilişkin bilimsel görüş bulunmadığını, yapılan bazı sınavlar nedeniyle yeni vakaların ortaya çıktığını, YKS'ye girecek kişilerin büyük korku duyduğunu, YKS'nin vaka sayısını arttırabileceğini ve toplumun büyük bir kesiminin hayatı, maddi ve manevi varlığı yönünden gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğunu" belirterek tedbir kararı verilmesini talep ettiği aktarılan kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"AYM İç Tüzüğü'nün 73. maddesinin 1 numaralı fıkrasında başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, bölümlerce esas inceleme aşamasında gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebileceği düzenlenmiştir. Başvuru konusu olayda başvurucu, YKS'nin yapılacağı tarihin öne çekilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında istenen yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek tedbir talebinde bulunmuştur. Somut olayda başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelen ve ortaya çıkmasının önlenmesi için hakkında acil tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmiştir."

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