Gündem Aynı heyecanla hedefe yürüyoruz
POLİTİKA

Aynı heyecanla hedefe yürüyoruz

3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti, yönetimde kesintisiz 17 yılı tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mesajında, “Her şey Türkiye için diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere!” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘Erdemliler Hareketi’ ile 2001 yılında siyasete giren AK Parti, iktidarda 17’nci yılını kutluyor. Yönetimde kesintisiz 17 yılı tamamlayan AK Parti, bu süreçte yaşanan tüm seçimlere damga vurdu. Milletin son sözü söylediği 17 yıldaki tüm seçimlerden AK Parti zaferle ayrıldı. Türkiye’de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi olan AK Parti, vesayet odaklarına son verdi. AK Parti iktidarı aynı zamanda başta savunma sanayi olmak üzere milli ve yerli üretimde de büyük adımlara imza attı. İki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkaran AK Parti döneminde Türkiye, birçok başarılı projeye imza attı. İşte AK Parti döneminde hayata geçen bazı başarılı projeler ve çalışmalar:

  • YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM: Savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi, Atak helikopteri, modern piyade tüfeği, milli tank Altay, yerli İHA ve SİHA’lar üretildi.
  • DEV PROJELER: Bu dönemde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı hizmete açıldı. olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapıldı.
  • YARGIDA DEVRİM: Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirildi.
  • SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: Şehir hastaneleri kuruldu. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu.
  • GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA: Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi. G20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi birçok uluslararası kuruluşlarda dönem başkanlığı yaptı.
  • SINIR ÖTESİ HAREKATLAR:
  • Fırat Kalkanı , Zeytin Dalı ve en son Barış Pınarı operasyonları gerçekleştirildi.

Aynı heyecanla 2071 hedefine

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 17’nci yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “’Her şey Türkiye için’ diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti” ifadelerine yer verdi.

17. yılda üye seferberliği

  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AK Partinin tek başına iktidar oluşunun 17. yıl dönümü dolayısıyla 6 bin teşkilat üyesi ile il genelinde yeni üyelik çalışması başlattı. AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilat’ını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “2,5 milyona yakın üyemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilat çalışanlarımızla daha iyi bir ivme kazandıracağız” diye konuştu. İstanbul genelinde 39 ilçede 6 bin teşkilat çalışanıyla birlikte üye çalışmasına başladıklarını söyleyen Şenocak, “İnşallah bugün çok daha fazla yeni AK Partili neferler, üyemiz partimize katılacak. Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek” dedi.

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