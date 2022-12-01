Gündem Ayşenur öğretmenin notları tahtada Öğrenciler hüzünlü başladı
GAZİANTEP

Ayşenur öğretmenin notları tahtada: Öğrenciler hüzünlü başladı

Karkamış’a havan saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında dersbaşı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı. Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının tahtada kaldığı görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayşenur öğretmenin notları tahtada: Öğrenciler hüzünlü başladı
Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının tahtada kaldığı görüldü.

PKK’lı teröristlerin 21 Kasım’da Gaziatep’in Karkamış ilçesine yönelik hain saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu’nda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan’ın eğitim verdiği 4-C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı. Öğrenciler, Ayşenur Alkan’ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.

Ayşenur Alkan
Ayşenur Alkan

BÜYÜK HÜZÜN YAŞANDI

İlk derste, Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı. Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya “Çıkarma işleminde tahmini sonuç” başlığıyla “Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz” notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

BURUK SEVİNÇ

Alkan’ın öğrencilerinden Melike Çetin, okula yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Okulda Ayşenur öğretmeni göremeyince çok üzüldüm. Okula geldiğimde tahtada halen yazdıkları duruyordu. Bunu görünce de çok üzüldüm. Şimdi yeni öğretmen geldi” dedi.

Ayşenur öğretmenin öğrencileri ve sınıfın yeni öğretmeni Zeliha Ağaoğlu, Ayşenur öğretmenin son işledikleri dersten notların bulunduğu tahtanın önünde eğitime başladı.
Ayşenur öğretmenin öğrencileri ve sınıfın yeni öğretmeni Zeliha Ağaoğlu, Ayşenur öğretmenin son işledikleri dersten notların bulunduğu tahtanın önünde eğitime başladı.

ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMENDİ

  • Üzüntüsünü dile getiren öğrencilerden Fatma Hali, “Okula geldiğimde Ayşenur öğretmeni göremedim. Yeni öğretmen geldi, eğitime onunla devam edeceğiz. Ama yine de çok üzülüyorum. Çünkü Ayşenur öğretmen çok iyi bir öğretmendi, onu çok seviyorduk” derken, Şam Meşan da, “Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk” diye konuştu.

Terörle sarsılan çocuklara psikolojik destek

Saldırının ardından ara verilen ve dün yeniden eğitim-öğretim hayatının başladığı Karkamış’taki öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek verilmesi için çalışmalar başladı. Eğitimin ilk gününde okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, 21 Kasım’daki hain saldırıdan Karkamış’ın ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilçeye gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Özil, şu bilgileri verdi: “Çok yönlü çalışmalar hemen başlatıldı. Sahada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız devamlı görev yapmaktadır. Bu süreç içerisinde de çalışmalarına devam edecekler. Amacımız, çocuklarımızın eğitim-öğretime mutlu şekilde devam etmesi. Sürecin devam etmesini istiyoruz, bu noktada gayretlerimiz devam edecek.”

Faciayı şehit öğretmen önlemiş: Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM
Faciayı şehit öğretmen önlemiş: Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı
Isırtırım demek silahlı tehdit

'Isırtırım' demek silahlı tehdit

​Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı.
300 fıkıh alimi bu atlasta

300 fıkıh alimi bu atlasta

​İslam Düşünce Atlası tamamlandı.
20 saatlik hassas operasyon

20 saatlik hassas operasyon

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.
Büyümede rekor kırdık

Büyümede rekor kırdık

​2023'e iyi giriş yapacağız.
Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

​Dört yılda 81 saldırı önlendi.
MİT'ten Sincar'da nokta atış

MİT'ten Sincar'da nokta atış

​PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi.
Ben şehit babasıyım

Ben şehit babasıyım

​Şehit Halil İbrahim Yiğit temmuzda evlenecekti.
EYT aralıkta Meclis'te

EYT aralıkta Meclis'te

​Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor.
Turizm sezonu kapanmıyor

Turizm sezonu kapanmıyor

​Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı.
Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

​Bayrağımızı astık çok mutluyuz.
Ayşenur öğretmenin notları tahtada

Ayşenur öğretmenin notları tahtada

​Öğrenciler hüzünlü başladı.
İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

​Somut adım bekliyoruz.
Meksika'ya galibiyet yetmedi

Meksika'ya galibiyet yetmedi

Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.