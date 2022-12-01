Ayşenur öğretmenin notları tahtada: Öğrenciler hüzünlü başladı

PKK’lı teröristlerin 21 Kasım’da Gaziatep’in Karkamış ilçesine yönelik hain saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu’nda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan’ın eğitim verdiği 4-C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı. Öğrenciler, Ayşenur Alkan’ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.

Ayşenur Alkan

BÜYÜK HÜZÜN YAŞANDI

İlk derste, Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı. Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya “Çıkarma işleminde tahmini sonuç” başlığıyla “Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz” notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

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BURUK SEVİNÇ

Alkan’ın öğrencilerinden Melike Çetin, okula yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Okulda Ayşenur öğretmeni göremeyince çok üzüldüm. Okula geldiğimde tahtada halen yazdıkları duruyordu. Bunu görünce de çok üzüldüm. Şimdi yeni öğretmen geldi” dedi.

Ayşenur öğretmenin öğrencileri ve sınıfın yeni öğretmeni Zeliha Ağaoğlu, Ayşenur öğretmenin son işledikleri dersten notların bulunduğu tahtanın önünde eğitime başladı.

ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMENDİ

Üzüntüsünü dile getiren öğrencilerden Fatma Hali, “Okula geldiğimde Ayşenur öğretmeni göremedim. Yeni öğretmen geldi, eğitime onunla devam edeceğiz. Ama yine de çok üzülüyorum. Çünkü Ayşenur öğretmen çok iyi bir öğretmendi, onu çok seviyorduk” derken, Şam Meşan da, “Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk” diye konuştu.

Terörle sarsılan çocuklara psikolojik destek

Saldırının ardından ara verilen ve dün yeniden eğitim-öğretim hayatının başladığı Karkamış’taki öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek verilmesi için çalışmalar başladı. Eğitimin ilk gününde okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, 21 Kasım’daki hain saldırıdan Karkamış’ın ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilçeye gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Özil, şu bilgileri verdi: “Çok yönlü çalışmalar hemen başlatıldı. Sahada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız devamlı görev yapmaktadır. Bu süreç içerisinde de çalışmalarına devam edecekler. Amacımız, çocuklarımızın eğitim-öğretime mutlu şekilde devam etmesi. Sürecin devam etmesini istiyoruz, bu noktada gayretlerimiz devam edecek.”

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