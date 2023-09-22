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Ayvacık açıklarında yakalandılar: Lastik bottan 58 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince iki ayrı operasyonda hareket halindeki durdurulan lastik botlar içinde 58 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

14:15 . 22/09/2023 Cuma
IHA
Ayvacık açıklarında yakalandılar

Ayvacık açıklarında yakalandılar

Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerince iki ayrı operasyonda hareket halindeki durdurulan lastik botlar içinde 58 kaçak göçmen yakalandı.


Bölgeye giden ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde toplam 34’ü Afganistan, 24’ü Suriye uyruklu olmak üzere 58 kaçak göçmen yakaladı.


Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#çanakkale
#Ayvacık
#lastik bot
#göçmen
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