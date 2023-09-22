Ayvacık açıklarında yakalandılar: Lastik bottan 58 kaçak göçmen çıktı

Düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamelelerde bulunup ölümlerine neden olan Yunanistan zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botla Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.