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BALİKESİR

Ayvalık’ta caretta caretta vahşeti

Ayvalık’ta caretta caretta vahşeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağanın ölüsünü incelemeye alan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, hayvanın iç organlarının alındığını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Ayvalık'ta ölü bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağanın incelemeler sonucu iç organlarının alındığı belirtildi.
Ayvalık'ta ölü bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağanın incelemeler sonucu iç organlarının alındığı belirtildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde kumsalda gezinti yapan vatandaşlar tarafından bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri tarafından teslim alındı.

Kurumda yapılan incelemelerde; hayvanın iç organlarının olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever, Ayvalık’ın Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi kumsalında ölü bir caretta caretta kaplumbağanın bulunmasının ardından ekip olarak kaplumbağanın ölüsünü alıp kurumda inceleme yaptıklarını kaydederek, “Yaptığımız incelemede zavallı hayvanın iç organlarının alındığını gördük. Hayvan epey tahrip edilmiş. Caretta caretta kaplumbağa cinsi olan hayvan oldukça da genç bir hayvan. Yazık olmuş” dedi.

  • Öte yandan; yaklaşık 100 yaşına kadar yaşayabilen bu deniz canlılarının balık avcılığının yapıldığı teknelerin ağlarına zarar verdiği ve bu yüzden de bazı balıkçılar tarafından katledildiği öğrenildi.

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