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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Kahramanmaraş’a gidiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gidiyor. Bakan Bayramov’un ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.

09:10 . 11/02/2023 Cumartesi
IHA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı duyuruldu.


Bakan Bayramov’un ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Azerbaycan’dan Türkiye’ye gönderilen ve insani yardım taşıyan bir uçağın daha Adana’ya vardığı bildirildi. Uçakta bulunan 240 çadırın Adana’daki yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda bin 30 çadır ile 463 ısıtıcının Türkiye’ye gönderildiği ifade edilmişti.




#Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
#Azerbaycan
#Deprem
1 saat önce
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