Azerbaycan'da FETÖ'ye büyük operasyon: 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün Balkanlar'daki üssüne dönüşen Kosova, bu kez de örgütle mücadele eden bürokratı cezalandırdı. MİT’in 2018 yılında 6 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirmesine yardımcı olan Kosova İstihbarat Teşkilatı Başkanı Driton Gashi, ‘Görevini kötüye kullandığı’ iddiasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de MİT’e yardım ettiği gerekçesiyle Gashi’nin yanısıra başbakan ve içişleri bakanı da görevden alınmıştı.