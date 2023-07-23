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Azerbaycan'da FETÖ'ye büyük operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. FETÖ'nün Azerbaycan'daki eski elebaşlarından Döyrüş Caferov, örgütün mali işlerinden sorumlu olan Gumrah Abdurahmanov, "Yurd" adlı merkezin yöneticisi Ruslan Aliyev ve örgütsel konulardan sorumlu olan Anar Aliyev gözaltına alındı. FETÖ mensupları daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

16:28 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Azerbaycan'da FETÖ'ye büyük operasyon: 4 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'da FETÖ'ye büyük operasyon: 4 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.


FETÖ'nün Azerbaycan'daki eski elebaşlarından Döyrüş Caferov, örgütün mali işlerinden sorumlu olan Gumrah Abdurahmanov, "Yurd" adlı merkezin yöneticisi Ruslan Aliyev ve örgütsel konulardan sorumlu olan Anar Aliyev gözaltına alındı.


FETÖ mensupları daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Döyrüş Caferov, Gumrah Abdurahmanov ve Anar Aliyev'in Azerbaycan'da FETÖ'nün eğitim ve öğretim merkezlerinde uzun süre FETÖ propagandası yaptıkları ve gençlerin örgüte katılmasını oldukları tespit edildi.


FETÖ'ye ait bürolar, matbaalar, eğitim merkezleri, yurt merkezi ve gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün mali tabloları, eylem planlarını yansıtan belgeler, FETÖ fikirlerini yayan radikal dini belgeler, bilgisayarlar, elektronik hafıza cihazları, banka kartları, çok miktarda sahte para ve ateşli silahlar ele geçirildi.


Açılan ceza davasına istinaden hareketin diğer üyelerinin tespit edilerek gözaltına alınması yönünde soruşturma ve operasyonel tedbirlere devam edildiği belirtildi.


Azerbaycan'da yapılanma çabasına giren FETÖ'ye bu operasyonlarla büyük darbe vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, bir siyasi partinin FETÖ ile yakın bağlantıları olan liderlerinden biri de tutuklandı.




#FETÖ
#Azerbaycan
#Döyrüş Caferov
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