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POLİTİKA

Azerbaycan’da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan Mammadagha Safarov’un Azerbaycan ordusu saflarında şehit düştüğü açıklandı. Mühendislik Fakültesi’nde okurken kaydını dondurup cepheye gittiği öğrenilen Safarov’un acı haberini rektör Prof. Dr. İlter Kuş duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mammadagha Safarov
Mammadagha Safarov

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan ve 2019’da kaydını dondurarak vatan toprağını savunmak için Azerbaycan’a giden öğrenci şehit düştü. 2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan´da şehit düştü. 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını sildiren Safarov’un şehadet haberi sevenlerini üzdü.

KAYDINI DONDURUP AZERBAYCAN’A GİTTİ

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan’ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını dondurmuş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan'a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan´ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız CanAzerbaycan" ifadelerini kullandı.

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