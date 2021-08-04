Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları ardından 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, rüzgarın etkisiyle yangın dün yine aynı saatlerde tekrar başladı. Büyüyen alevler mahallenin etrafını sararken, çiftçiler ve vatandaşlar traktörlerini, su tanklarını alarak alevleri durdurmaya çalıştı. Gece saatlerinde ise Azerbaycan’dan gelen 25 askerler yangına müdahale ederek destekte bulundu ve Türlübey Mahallesinde başlayan yangın Karaköy Mahallesinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir evin hasar görmediği belirtilirken, Sarayköy’de sabah saatlerinde başlayan yangın Azerbaycan askerlerin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

OYNAT 00:33 Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.



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Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, “İlimiz, Buldan-Tekkeköy ile Sarayköy-Yeşilyurt mevkiileri ormanlık alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucunda kısa sürede büyümeden kontrol altına alınmıştır. Halihazırda ilimizde devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Daha önceden çıkan orman yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullanıldı.