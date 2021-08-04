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DENİZLİ

Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

Denizli’nin Buldan ilçesinde 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldükten sonra tekrar başlayan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı askerler, sonrasında Sarayköy’deki yangına geçti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycanlı askerler Buldandaki yangını söndürüp Sarayköye geçti​
Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları ardından 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, rüzgarın etkisiyle yangın dün yine aynı saatlerde tekrar başladı. Büyüyen alevler mahallenin etrafını sararken, çiftçiler ve vatandaşlar traktörlerini, su tanklarını alarak alevleri durdurmaya çalıştı. Gece saatlerinde ise Azerbaycan’dan gelen 25 askerler yangına müdahale ederek destekte bulundu ve Türlübey Mahallesinde başlayan yangın Karaköy Mahallesinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir evin hasar görmediği belirtilirken, Sarayköy’de sabah saatlerinde başlayan yangın Azerbaycan askerlerin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur
OYNAT 00:33
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, “İlimiz, Buldan-Tekkeköy ile Sarayköy-Yeşilyurt mevkiileri ormanlık alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucunda kısa sürede büyümeden kontrol altına alınmıştır. Halihazırda ilimizde devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Daha önceden çıkan orman yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullanıldı.

Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
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Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı.
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. 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
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Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı.
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Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı.
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Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri Türkiye'ye giriş yaptı
OYNAT 00:59
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri Türkiye'ye giriş yaptı
Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.


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