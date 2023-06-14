Azerin’in unutamadığı söz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsüyle herkesi etkileyen Azerin, Erdoğan’ın kendisini ayakta alkışlamasının gurur verici bir hadise olduğunu söyledi. “Türkiye için canımı verecek bir insanım. Orası benim ana vatanımdır” diyen Azerin, Erdoğan’la ilgili bir anısını da anlattı: “Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemde ‘Azerin Hanım söz veriyorum bir gün Azerbaycan bayrağını mutlaka Karabağ’a asacağız’ demişti. Bu anımı unutmuyorum.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cmhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onuruna verdiği yemekte sahne aldığınızda Çırpınırdın Karadeniz türküsünün sözlerini değiştirdiniz ve bu çok konuşuldu. Türküdeki sözleri ‘Türk’ün şanlı bayrağını asmışız biz’ şeklinde söylediniz.

Evet şükürler olsun Allah’a ki biz bu tarihi yaşayabiliyoruz. Bugün Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin şanlı bayrakları Karabağ’da, Şuşa’da dalgalanıyor. Ben ilk konsere Cumhurbaşkanımızla beraber gittim ve orada gerçekten bu görüntünün şahidi oldum. Şükür namazlarımızı orada kıldık Allah’a hamdolsun.

DEĞİŞTİRMEK İÇİN AİLESİNDEN İZİN ALDIM

Yıllar önce hiç unutmuyorum 93 yılında Türkiye’de konserlerimden birinde bir beyefendi benden imza almaya gelmiş ve bana demişti ki; ‘Hanımefendi bir eser var sizin sesinize çok yakışır. Onu da alır mısınız repertuarınıza.’ Çırpınırdı Karadeniz benim repertuvarıma öyle girdi.

Bu eseri büyük şairimiz Ahmet Cevad 1914 yılında kaleme almış. Ki Ahmet Cevad sadece bir şair değil aynı zamanda bir mücadelecidir. Türklük davası şehidi. 1930 yılında kendisine Türk dediği için Stalin’in döneminde kurşuna dizilip şehit edilmiş. Ben de böylelikle onun hayatıyla ilgilenmeye başladım. Onun ailesiyle tanıştım. Daha sonralar ben Çırpınırdı Karadeniz’i söylemeye başladığımda ister istemez içimden “Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız” sözleri geldi. Ve dedim ki ailesine de danışayım ayıp olmasın, yani hakkı var. Ve Allah rahmet eylesin. 1999 yılında oğlu Yılmaz Bey’den izin aldım. ‘Azerin Hanım’ dedi ‘Benim babam sağ olsaydı o da böyle düşünebilirdi’ Çünkü Ahmet Cevad’ın sözlerinde o bölüm yoktur.

CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZ VERMİŞTİ

Hiç unutmuyorum bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık dönemiydi. Azebaycan’a gelmişti konuk olarak. O gün Gülistan Sarayı’nda yine Çırpınırdı Karadeniz’i bu tarzda söylemiştim. Hiç unutmuyorum Cumhurbaşkanımız teşekkür esnasında demişti ki ‘Azerin Hanım biz Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız.’ Bu benim kulağımda küpe oldu. Hiç unutmadım o cümleyi. Sonrasında da pek çok programda karşılaştık cumhurbaşkanımızla. Bir kere danışmanını gönderip şarkıyı söylemeden tarihçesini de anlatmamı rica etmişti. Ben de o günden sonra her konserimde 1918’de Kafkas İslam ordusuna Azerbaycan’a yardıma gelen Nuri Paşa’ya minnet borcu olarak Ahmet Cevad’ın sözlerini yazdığını, büyük bestekarımız Üzeyir Hacıbeyli’nin şarkıyı bestelediğini anlattım. Dün de bu programa davet edilmem bana yine kol kanat verdi. Nasıl anlatayım bir ilham geldi bana ve ben o sözleri sahnede Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asmışız biz dedim.

KURTULDUKTAN SONRA İLK KEZ SÖYLEDİM

Bir saniye Karabağ işgalden kurtulduğundan beri ilk defa mı söylediniz?

Evet ilk defa söyledim. Ben Türkiye’deki konserlerimde de söyledim ama dünkü başkanlarımızın orada alkışlaması herhalde aldı götürdü diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlaması bir sanat insanı için gurur verici bir hadisedir. Bu elbette benim sanatıma, benim icrama verilen bir değerdir. Ben o alkışı sadece kendim için kabul etmedim. Ben o alkışı Azerbaycan toprakları uğruna canını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz için olan bir alkış gibi kabul ettim.

BİRİ VİDEOMA YAZMIŞTI

Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Karabağ Zaferi’nden sonra YouTube’da benim Çırpınırdı Karadeniz şarkım çok fazla rağbet gördü. Milyonlar izledi. Ben de bir yerde gördüm, kim olduğunu bilmiyorum ama dün benim söylediğim kıtayı paylaşmış orada. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Ben onun hakkını yemek istemiyorum. Benim dün söylediğim sözleri yazmış. Ve ben o sözleri aklımda tuttum. Dedim ki bir gün ben de sahnede bu sözlerle söyleyeceğim ve dün kısmet oldu.

TÜRKİYE BENİM VATANIMDIR

Çok güzel oldu. Sizi de Türkiye’de çok seviyorlar. Çok fazla dinliyorlar. Allah utandırmasın. Sanki Türkiye’de yaşıyormuş ve Türkiye’nin bir sanatçısıymışsınız gibi muamele görüyorsunuz. İlgi ve alaka görüyorsunuz.

Ben zaten Türkiye’de de yaşıyorum bunu söyleyeyim buradan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım yıllardır. Ben sanatımla ön planda olmak istiyorum her zaman. Onun için kişisel hayatımı göstermiyorum. Buranın vatandaşı olmasaydım bile Türkiye benim vatanımdır diyen biriyim. Türkiye için canımı verecek bir insanım. Orası benim ana vatanımdır.











