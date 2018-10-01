Aziz Kocaoğlu kararını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 Mart'ında düzenlenecek olan yerel seçimlerdeki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

OYNAT 04:47 Aziz Kocaoğlu, 'Değişimde ısrarcıyım' diyerek aday olmadığını açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını belirterek, '24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi'ne genel başkan düzeyinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyledim.Parti yönetimden fırtınalara yol açan bu açıklamamın, açık ve anlaşılır olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki bir o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yine aynı noktadayım, değişimde ısrarcıyım. Ben kimsenin adamı olmadım' dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, "14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Kocaoğlu toplantıda şunları söyledi:

"Değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP’liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım.

14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP’li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir."

Muharrem İnce'yi desteklemişti

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalif harekette Kocaoğlu da yer almıştı.

Muhalif hareketin imza hareketinin öncülerinden olan Aziz Kocaoğlu, yeterli imza toplanamamasının ardından Ankara'daki toplantıya İzmir'deki imzacı delegelerle tam kadro olarak katılmıştı. Buradaki konuşmasında "maddi manevi tüm gücümle bu yapının karşısındayım" diyen Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef almıştı.

CHP'den ilk tepki

Kocaoğlu'nun açıklamasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Benim için de sürpriz oldu. Genel merkezimiz bilgilendirilmiş midir bilmiyorum. Önümüzdeki saatlerde anlaşılır" dedi.

Aziz Kocaoğlu kimdir?

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul ve Malatya'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur ve 1974'te İstanbul Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans yaptı.

1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak görev alan Aziz Kocaoğlu, 1979'da kendi işini kurdu ve 1986'da toprak sanayii alanında çalışmalara başladı.

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Aziz Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda partiye üye oldu ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

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2009'dan bu yana kenti yönetiyor

28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Piriştina'nın İzmir Belediye Başkanı olduğu 2005 Haziran ayında vefat etmesi üzerine, Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den aday olan Kocaoğlu, yüzde 55 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Kocaoğlu 2009 yılından beri sürdürdüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.