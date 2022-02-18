Aziz Sancar’lar bu kampüste yetişecek

Ankara’da Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü açıldı. Törene Nobel ödüllü Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bazı milletvekilleri katıldı. Aziz Sancar da törendeki konuşmasında “Bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır. Türkiye her zaman benim kalbimde olmuştur. Her yaptığım işte Türkiye’nin bir rolü olmuştur” dedi.

BURS PROGRAMI BAŞLATILDI

Bakan Varank da 11 bin metrekare alanda kurulu kampüsün, modern araç ve gereçlerle donatılmış anaokulu, bilim sanat merkezi, özel programlı fen lisesi ve kız öğrenci pansiyonuyla bütüncül bir konsept olduğuna işaret ederek “Ar-Ge ve bilim merkezi olarak tasarlanan bu kampüste, sadece bu okulun öğrencileri değil, tüm gençlerimiz bulunabilecek.” dedi.

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Varank, şöyle konuştu: “Aziz Hoca’mız TÜBİTAK bursuyla ABD’ye giden bilim insanlarımızdan. Bunun için TÜBİTAK’ta hocamızın ismiyle yeni burs programı başlattık. Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı sayesinde genç araştırmacılarımız doktora sonrası çalışmalarını hocamızın akademik danışmanlığında ve onun laboratuvarında sürdürebilecek. Bursa başvurular 3 Mart’a kadar devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 217’ye ulaştı, bu hiç karşılaşmadığımız bir sayı. Herhalde hocamızın ismi bile genç araştırmacıların ilgisini çekmek için yeterli oldu.”

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANIYOR

Bakan Özer, “Son 19 yılda 200 binlerde olan derslik sayısı 800 binlere ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. Okul öncesinde 200 bin öğrenci eğitim alırken bugün 2 milyonun üzerinde öğrenci var. Yükseköğretimde net okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 45’lere geldi. Tüm bu adımlar fırsat eşitliği demek.” diye konuştu.

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Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine mesaj göndererek Sancar’a teşrifleri dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, “Geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Yeni çalışmamı Türkiye’ye aktaracağım

Adını taşıyan kampüsün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Aziz Sancar, kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye’ye taşıma müjdesi verdi: “Bu çalışma DNA onarımı ile ilgilidir ve yeni bir metottur ve onu ben Türkiye’ye bir yıl içinde aktarabileceğim.”

GÜNDEM Nobel ödüllü Aziz Sancar kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıma müjdesi verdi