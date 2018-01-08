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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Azmettirici komutanlar

15 Temmuz gecesi TRT’ye giden vatandaşlar ile polislere ateş açan 146 cuntacı hakkında dava açıldı. İddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu azmettirici konumda oldukları anlatıldı.

Osman ÖzganYeni Şafak
TRT’deki cuntacıların eylemlerine ilişkin dava hazırlandı.
TRT’deki cuntacıların eylemlerine ilişkin dava hazırlandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde darbe bildirisinin okunduğu TRT’ye giden vatandaşlara ve polislere ateş açan 146 cuntacı hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından, TRT’deki cuntacıların eylemlerine ilişkin hazırlanan davayla birleştirilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine TRT’ye giden vatandaşların ve polislerin darbeciler tarafından yaralanması anlatıldı.

146 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Aralarında eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu 146 şüpheliye, “Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından dava açıldı. TRT çalışanı ile bazı sivillerin ‘şüpheli’ olduğu iddianamede ayrıca, Barış ve Poshor’un azmettirici konumda olduğu vurgulandı.

“VURUN” EMRİ VERDİ

İddianamede, TRT önünde toplanan vatandaşların sayısının artması üzerine eski Albay Muhammet Tanju Poshor’un, askerlere içeri girmeye çalışan polislere ve sivil vatandaşlara müdahale etmeleri ve gerekirse ateş etmeleri yönünde emir verdiği anlatıldı. Emir alan askerlerin, görevli polisler ve vatandaşlardan bir kısmının ateşli silahlarla vurdukları ve darp ettikleri de iddianamede yer aldı.

İHANET ETME DEYİNCE VURDU

İddianameye, darbecilerin tarafından yaralanan mağdurların ifadeleri de girdi. Gazilerden Mustafa Aldı, askerleri vazgeçmeleri yönünde ikna etmeye çalıştıklarını, ikna olanları polise teslim ettiklerini anlattı. Aldı, “Orada bulunan rütbeli bir asker elindeki tabancayla sağa sola ateş etmeye başladı. İnsanlar geriye doğru kaçışmaya başladı. Ben de bu sırada kaçan gruptan çıkıp rütbeli askere doğru yöneldim. ‘Bana bak, gözlerime bak. Her şey bitti vatana ihanet etme, teslim ol’ dediğim sırada bacağımdan vurdu” diye konuştu. TRT baskınına giden cuntacıların fotoğraflarının tek tek gösterilmesi üzerine Aldı, kendisini vuran kişinin eski Yüzbaşı Recep Karabayır olduğunu teşhis etti.

DİPÇİKLE VURDU

Gazi Ercan Söküt de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine evden çıkarak arkadaşlarıyla TRT’ye gittiklerini anlatarak “İkna etmeye çalıştığımız askerler beni ve orada bulunan sivil insanlara silahın dipçiğiyle vurarak uzaklaştırdı” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görevli Asım Bulat da, TRT’de cuntacıların başında duran darbeci Tanju Poshor’un askerlere sürekli vatandaşlara vurmaları yönünde emir verdiğini kaydetti.

  • Teslim alırken vurdu
  • Darbecilerin kurşunuyla yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Seyda Topal, daire başkan yardımcısının emri üzerine yanına 10 kişi alarak TRT binasına gittiklerini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Burada görevli amirleri ve polis arkadaşlarıyla darbecileri teslim almaya çalıştık. Bir askeri yakalayarak ekip aracına aldık. Bu sırada başka bir asker daha getirildi. Bu askerin silahını teslim almaya çalışırken, silahını birkaç kez ateşlemesi sonucu sol bacağımdan vuruldum.”
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