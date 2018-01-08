Azmettirici komutanlar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde darbe bildirisinin okunduğu TRT’ye giden vatandaşlara ve polislere ateş açan 146 cuntacı hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından, TRT’deki cuntacıların eylemlerine ilişkin hazırlanan davayla birleştirilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine TRT’ye giden vatandaşların ve polislerin darbeciler tarafından yaralanması anlatıldı.

146 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Aralarında eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu 146 şüpheliye, “Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından dava açıldı. TRT çalışanı ile bazı sivillerin ‘şüpheli’ olduğu iddianamede ayrıca, Barış ve Poshor’un azmettirici konumda olduğu vurgulandı.

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“VURUN” EMRİ VERDİ

İddianamede, TRT önünde toplanan vatandaşların sayısının artması üzerine eski Albay Muhammet Tanju Poshor’un, askerlere içeri girmeye çalışan polislere ve sivil vatandaşlara müdahale etmeleri ve gerekirse ateş etmeleri yönünde emir verdiği anlatıldı. Emir alan askerlerin, görevli polisler ve vatandaşlardan bir kısmının ateşli silahlarla vurdukları ve darp ettikleri de iddianamede yer aldı.

İHANET ETME DEYİNCE VURDU

İddianameye, darbecilerin tarafından yaralanan mağdurların ifadeleri de girdi. Gazilerden Mustafa Aldı, askerleri vazgeçmeleri yönünde ikna etmeye çalıştıklarını, ikna olanları polise teslim ettiklerini anlattı. Aldı, “Orada bulunan rütbeli bir asker elindeki tabancayla sağa sola ateş etmeye başladı. İnsanlar geriye doğru kaçışmaya başladı. Ben de bu sırada kaçan gruptan çıkıp rütbeli askere doğru yöneldim. ‘Bana bak, gözlerime bak. Her şey bitti vatana ihanet etme, teslim ol’ dediğim sırada bacağımdan vurdu” diye konuştu. TRT baskınına giden cuntacıların fotoğraflarının tek tek gösterilmesi üzerine Aldı, kendisini vuran kişinin eski Yüzbaşı Recep Karabayır olduğunu teşhis etti.

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DİPÇİKLE VURDU

Gazi Ercan Söküt de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine evden çıkarak arkadaşlarıyla TRT’ye gittiklerini anlatarak “İkna etmeye çalıştığımız askerler beni ve orada bulunan sivil insanlara silahın dipçiğiyle vurarak uzaklaştırdı” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görevli Asım Bulat da, TRT’de cuntacıların başında duran darbeci Tanju Poshor’un askerlere sürekli vatandaşlara vurmaları yönünde emir verdiğini kaydetti.