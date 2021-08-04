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KAYSERİ

Baba katili genç kız: Öldürdüğüm için pişman değilim

Kayseri’de, 2 gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylan’ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C.'nin (15) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde pişman olmadığını söyleyen C.C., “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm” dedi.

Haber Merkezi DHA
​Baba katili genç kız: Öldürdüğüm için pişman değilim
Baba katili genç kızın savcılıkta verdiği ifadede korkunç detaylar var.

Olay, 1 Ağustos saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu.

Uyurken 9 yerinde bıçakladı

Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı.

Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM
Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü

Cuma Ali Ceylan
Cuma Ali Ceylan

Genç kız tutuklandı

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C. C. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C. C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

‘Pişman değilim’

C. C.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. C.C. ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” dediği belirtildi.

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