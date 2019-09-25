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Bursa haberleri: Kızını bıçaklayan babanın akli dengesi araştırılacak

Baba kızını bıçakladı: Akli dengesi araştırılacak

Bursa’da öz kızını 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve baş ucunda oturup sigara içen babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak. Kızını bıçaklayarak ağır darbelere maruz bırakan baba Mehmet Adnan S. çıktığı mahkemede, "Öldürme kastım yoktu, insan evladına kıyar mı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Adnan S. tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.
Mehmet Adnan S. tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Olay, Bursa'da 22 Ocak tarihinde Yıldırım’a bağlı Emir Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Adnan S. (65), gece vakti annesiyle birlikte uyuyan kızı Yasemin S.’yi (32) 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Genç kız hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasemin S. aldığı darbeler sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.

"İnsan evladına kıyar mı?"

Hakkında ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan babanın yargılanmasına Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan baba, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bana teyzemden miras kaldı. Kızım çalıştığı halde çok fazla borca girdi ve bu borçları benim banka hesabıma girerek aldığı paralarla ödemeye çalışıyordu. Ben onu ikaz ettim ama beni dinlemedi. Olay günü de telefonumu yurt dışına açtığını ve beni tekrar borca soktuğunu anladım. Ben de kızarak uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım, onunla önce tartıştım, daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırmaya başladım. Öldürme kastım yoktu, insan evladına kıyar mı."

Bıçakla saldırmaya başladı

Duruşmaya katılmayan Yasemin S. ise daha önceki ifadesinde, babasının tıpkı duruşmada olduğu gibi alakasız şeyler anlatıp bunlara inandığını, olay tarihinde herhangi bir borcu olmadığını, daha önceki dönemlerde babası için çektiği bir kredi borcunun olduğunu ancak babasının bu borcu ödediğini belirtti.

Genç kız, ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Babam sürekli beni, annemi ve halamı ölümle tehdit ederdi. Ben annemle aynı odada uyuyordum. Gece babam odamıza girdi, ışığı açtı ve elindeki bıçakla bana saldırmaya başladı. Önce kalbimi hedef aldı, daha sonra akciğerlerime, sırtıma defalarca bıçak sapladı. Ben kaçıp banyoya gittim, oraya da gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. O esnada çok kan kaybettiğim için iki yatağın arasına düştüm. Babam başımda sigara yaktı. Anneme ambulansı aramasını söyledim. Ambulans gelip beni aldı, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Babamdan şikayetçiyim. 4 gün yoğun bakımda olmak üzere 18 gün hastanede yattım. Vücudumda kalıcı hasarlar oluştu. Akciğerlerimde sıkıntı var. Herkes anne baba olamıyor, ben artık onun kızı değilim."

Akli dengesi araştırılacak

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda genç kızda kalıcı hasar ve sakat kalma durumu olmadığı açıklandı.

Mahkeme heyeti, babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi’nden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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