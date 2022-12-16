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İSTANBUL

Baba ve eski eş tutuklandı

Küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismar davasında kritik bir gelişme yaşandı. Haklarında tutuklama kararı çıkan baba Y.Z.G ve eski eş K.İ gözaltına alındı. Emniyet'teki sağlık işlemlerinin ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanıklar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Baba ve eski eş tutuklandı
İstismara uğradığı iddia edilen H.K.G.’nin avukatı, eski eş K.İ, baba Y.Z.G ve anne F.G hakkında tutuklama talep etmişti.

İstismara uğradığı iddia edilen H.K.G.’nin avukatı, eski eş K.İ, baba Y.Z.G ve anne F.G hakkında tutuklama talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar K.İ ile Y.Z.G.nin ‘Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu’ nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kararın ardından gözaltına alınan H.K.G.’nin babası Y.Z.G. ve eski eş K.İ dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı, tutuklanma kararını sanıkların yüzüne okudu. Y.Z.G. ve K.İ tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.İ., 67 yıl 10 ay, baba Y.Z.G., 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak. K.İ., ve Y.Z.G., Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak 2023 tarihine hakim karşısına çıkacak. Bu arada bir grup insan, sanıklara destek olmak için Adliye binasının önünde toplandı.

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