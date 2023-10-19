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Baba ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Sakarya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Semih Bozkuş
22:48 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trafik kazası (Arşiv)

Trafik kazası (Arşiv)

Sakarya'da baba ve oğlu kullandıkları aracın hurdaya döndüğü trafik kazasında hayatını kaybetti.

Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep U'nun kullandığı 81 BF 645 plakalı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki 54 HT 016 plakalı otomobil, Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlker Akyol ve babası İsmail Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



#TRAFİK KAZASI
#Ekinciler Mahallesi
#Sakarya
#Taraklı
#Taraklı-Göynük yolu
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