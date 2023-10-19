Baba ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Sakarya'da baba ve oğlu kullandıkları aracın hurdaya döndüğü trafik kazasında hayatını kaybetti.

Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep U'nun kullandığı 81 BF 645 plakalı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki 54 HT 016 plakalı otomobil, Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.