Baba ve oğlu iki saat arayla hayatını kaybetti

Kalp krizinden ölen babasından iki saat sonra oğlu da büyükbaş hayvanının saldırısıyla yaşamını yitirdi.

Samsun'da kalp krizinden vefat eden babasından iki saat sonra büyükbaş hayvanın saldırdığı işitme engelli oğlu da öldü.

Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Babasını merak eden oğlu Zeki Matur gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Zeki Matur olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri babanın öldüğü fındık bahçesinde inceleme yaptı. O sırada ailesi ile köy muhtarı, Zeki Matur'un hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki oğlu Recep Matur'u merak ederek aradı.

Ailesi, işitme engelli oğullarının cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu.

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İşitme engelli Recep Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi.

İki saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, baba ile işitme engelli oğlunun 2 saat arayla vefat ettiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan muhtar Sarı, şunları kaydetti:

"Zeki, babasının fındık bahçesinde ölü olarak bulmuş. Sonra beni oğlu aradı. 'Muhtarım babam öldü' dedi. Ben de geldim 112 ile jandarmayı aradık. Daha sonra işitme engelli oğlu Recep'i merak ettik. O da evlerinin yakınında ölü bulundu. Otlattığı öküzün boynuz darbesiyle ölmüş. Hayvan boynuzlarıyla epey sürüklemiş Recep'i. Baba ile oğlu 2 saat arayla öldü. Jandarma'ya da Recep evi göstermiş."

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Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden Zeki Matur ise büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığı söyledi.

FOTOĞRAF 5 Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. BODRUMDA BOŞ KOVAN VE KAN İZLERİ BULUNDU<br><br>Apartmanda inceleme yapan polis, borumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kızın burada vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan kızın, apartman bahçesine nasıl geldiğini tespit edilmeye çalışılırken, polis kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.<br>Öte yandan, olayla ilgili polise ifade veren bina sakinleri, genç kızı tanımadıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor. Adana'da korkunç olay: Apartman bodrumunda vurulan genç kız hayatını kaybetti Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan 20'li yaşlardaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu belirlendi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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FOTOĞRAF 9 Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya(35) idaresindeki 45 AGF 705 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi’ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.<br>Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yağışlı havada kontrolden çıkan tırın kupası ikiye bölündü Manisa'daki kaza sonrası ilginç görüntü: TIR'ın kupası ikiye bölündü Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Tırın kupa bölümü orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken, ikiye bölünen tırın kupası kazanın şiddetini gözler önüne serdi.



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