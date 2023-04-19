Babacan iki isme karşı çıktı

Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ve bakanlık önerdiğini söyledi. Akşener, TV100 canlı yayınında 3 Mart'ta 6lı Masa'dan kalkması ve ardından 'İmamoğlu+ Yavaş Formülü' ile 6 Mart akşamı masaya geri dönmesine ilişkin soruları yanıtladı.
BABACAN İTİRAZ ETTİ
Akşener, 'İmamoğlu+Yavaş Formülü'nün 6'lı Masa'ya getirilmesine yönelik , "Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın cumhurbaşkanı yardımcılığına itiraz etti" dedi. Babacan'ı ikna etmeye çalıştığını kaydeden Akşener, DEVA Partisi liderinin arkadaşlarıyla konuşmaya gittiğini, tam bir saat süren bir toplantıdan sonra 6'lı Masa'ya geri döndüğünü söyledi. Akşener, "Babacan, ‘İmamoğlu ve Yavaş'a Şehircilik ve Afet Bakanlıklarını’ verelim, dedi. Davutoğlu da bu fikrin doğru olduğunu söyledi. İlginçtir o maddeyi Sayın Davutoğlu yazdı" ifadelerini kullandı.