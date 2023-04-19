Babacan iki isme karşı çıktı

Akşener, 'İmamoğlu+Yavaş Formülü'nün 6'lı Masa'ya getirilmesine yönelik , "Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın cumhurbaşkanı yardımcılığına itiraz etti" dedi. Babacan'ı ikna etmeye çalıştığını kaydeden Akşener, DEVA Partisi liderinin arkadaşlarıyla konuşmaya gittiğini, tam bir saat süren bir toplantıdan sonra 6'lı Masa'ya geri döndüğünü söyledi. Akşener, "Babacan, ‘İmamoğlu ve Yavaş'a Şehircilik ve Afet Bakanlıklarını’ verelim, dedi. Davutoğlu da bu fikrin doğru olduğunu söyledi. İlginçtir o maddeyi Sayın Davutoğlu yazdı" ifadelerini kullandı.