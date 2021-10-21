Gündem Babam yatacak yer bulamasın Annesi 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü
ANKARA

'Babam yatacak yer bulamasın': Annesi 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Nurgül Akgün, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Yatacak yer bulamasın" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Babam yatacak yer bulamasın: Annesi 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Mevlüde Akgün eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ'

Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi" dedi.

Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi" diye konuştu.

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
GÜNDEM
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Babam anneme şiddet uyguluyordu

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK

Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü: "'Annem nerede' dediğinde ne cevap vereceğim?"
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20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü: "'Annem nerede' dediğinde ne cevap vereceğim?"


Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
FOTOĞRAF 11
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Olay, saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı.
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Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.
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Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendisini öldürmek istedi.
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Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.
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Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
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Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Title
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Title
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Title
Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Ankara'da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendisini öldürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan eski eş Ebru Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kan donduran cinayet: 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
FOTOĞRAF 11
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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.
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Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.
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Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
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13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR <br>< br> Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı.
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Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi.
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Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi.
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Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi.
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13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Title
13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Title
13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Title
13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Kan donduran cinayet: 13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı belirlenirken, polis ölen kişilerin kimliklerinin parmak izi ile belirlemeye çalışacak.


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