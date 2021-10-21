'Babam yatacak yer bulamasın': Annesi 60 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ'

Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi" dedi.

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Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi" diye konuştu.

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ADLİ TIP KURUMUNA SEVK

Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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FOTOĞRAF 11 Olay, saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendisini öldürmek istedi. Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı Ankara'da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendisini öldürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan eski eş Ebru Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

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