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ERZİNCAN

Erzincan'da babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Babasının boğazını keserek öldürdü

Erzincan'da ruh hastalıklarından doalyı tedavi gören 32 yaşında kadın, evde babasını babasının boğazını keserek öldürdü. Daha sonra emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Babasını öldüren S.A. gözaltına alındı.
Babasını öldüren S.A. gözaltına alındı.

Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

RUH HASTALIKLARINDAN DOLAYI TEDAVİ GÖRÜYOR

Şüpheli S.A, cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti.

AA
Erzincan'daki cinayet mahaline polisler intikal etti.

Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

  • Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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