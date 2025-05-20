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Babasının kullandığı traktörün altında kalan küçük kız ağır yaralandı

Babasının kullandığı traktörün altında kalan küçük kız ağır yaralandı

21:0420/05/2025, Salı
DHA
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Tarlada traktör süren baba, geri manevra yaparken kızını farketmeyerek üzerinden geçti.
Tarlada traktör süren baba, geri manevra yaparken kızını farketmeyerek üzerinden geçti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörüyle tarla süren baba, geri manevra yaparken 7 yaşındaki kızı Nur'u farketmeyerek üzerinden geçti. Küçük kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur B. (7), ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Paşaören Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Eşi ve küçük kızı Nur B.'yi yanına alan Mehmet B., yönetimindeki 16 BBC 479 plakalı traktörle tarla sürmeye gitti.

Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İddiaya göre Mehmet B., tarlayı sürdüğü sırada geri manevra yapınca kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.






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