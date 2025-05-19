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Elektrikli motosiklet devrildi: Sürücü yaralandı

Elektrikli motosiklet devrildi: Sürücü yaralandı

22:1819/05/2025, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da keskin virajı alamayan elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kavaklı Mahallesi hastane rampasında Murat A. idaresindeki 43 AHD 477 plakalı elektrikli motosiklet, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi üzerinde bulunan keskin viraja geldiği sırada devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Kütahya
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